Libya’da olumlu gelişme: Anlaşma sağlandı

Libya’da yıllardır bitmek bilmeyen şiddet ve kaosu durdurmak için bugün son dakika haberleri arka arkaya geldi… Dışişleri Bakanlığı, Libya konusunda bir son dakika açıklaması yaptı. Libya’da kalıcı ateşkes için şartların oluşturulması, tarafların teşvik edilmesi için Rusya ile anlaşıldığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı da bu konuda anlaşma sağlandığını doğruladı. Türkiye ve Rusya, iç savaşta birbirine düşman tarafları destekledikleri Libya konusunda ortak çalışma grubu oluşturulmasının değerlendirilmesine karar verdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki ülkenin “Libya konusunda Ortak Çalışma Grubu’nun oluşturulmasının değerlendirilmesi ve müteakip istişarelerin yakın zamanda Moskova’da yapılması” konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

İki ülke ayrıca Libya’da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla Libyalı tarafların teşvik edilmesi de dahil olmak üzere ortak çabaların sürdürülmesinde mutabık kaldı.