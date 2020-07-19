‘4. Eş olmamak için’ Afganistan’dan kaçan Mahdia, Belçika Güzellik Kraliçesi adayı

\r\nBel\u00e7ika'da Ocak ay\u0131nda yap\u0131lacak "Miss Belgium 2021 G\u00fczellik Yar\u0131\u015fmas\u0131" adaylar\u0131ndan biri, s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 hayat hikayesine sahip olan 19 ya\u015f\u0131ndaki Mahdia Karimy.\r\nSadece 2,5 y\u0131ld\u0131r Bel\u00e7ika'da oturma izni bulunan Karimy, Afganistan k\u00f6kenli bir m\u00fclteci.\r\n\r\nAfganistan'\u0131n Mezar-\u0131 \u015eerif kentinde ya\u015fayan Mahdia Karimy'nin, \u0130ran, T\u00fcrkiye ve Ege Denizi \u00fczerinden Avrupa'ya uzanan ser\u00fcveni, 14 ya\u015f\u0131ndayken, babas\u0131n\u0131n \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesi \u00fczerine ba\u015flam\u0131\u015f.\r\n\r\nMezar-\u0131 \u015eerif'te g\u00fc\u00e7 ve servet sahibi 50'li ya\u015flardaki bir erkek, 14 ya\u015f\u0131na basan Mahdia'y\u0131 4. e\u015fi olmas\u0131 i\u00e7in babas\u0131ndan istemi\u015f. Ancak babas\u0131, buna izin vermemi\u015f.\r\n\r\nMahdia Karimy, sonras\u0131nda ya\u015fananlar\u0131, Nieuwsblad gazetesine, "Bu, ileri g\u00f6r\u00fc\u015fl\u00fc bir insan olan babam\u0131n hayat\u0131na mal oldu. Bir s\u00fcre sonra,korkun\u00e7 bir \u015fekilde \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc" diye anlatt\u0131.\r\n\r\nBabas\u0131n\u0131n \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesinden sonra art\u0131k g\u00fcvende olmad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen annesi, elindeki avucundakini satarak, Mahdia ve kendisinden 7 ya\u015f b\u00fcy\u00fck a\u011fabeyini \u00fclkeden \u00e7\u0131karmalar\u0131 i\u00e7in, insan ka\u00e7ak\u00e7\u0131lar\u0131na vermi\u015f.\r\n\r\n\u0130nsan ka\u00e7ak\u00e7\u0131lar\u0131 taraf\u0131ndan Afganistan'dan \u00e7\u0131kar\u0131lan Mahdia ve a\u011fabeyi, 40 - 50 ki\u015filik bir grupla birlikte zaman zaman ara\u00e7 veya kat\u0131r s\u0131rt\u0131nda, bazen de y\u00fcr\u00fcyerek \u00f6nce \u0130ran'a, oradan da T\u00fcrkiye'ye ula\u015fm\u0131\u015flar.\r\n\r\nYolculuk s\u0131ras\u0131nda geceleri kad\u0131n ve erkeklerin birbirinden ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Mahdia, a\u011fabeyi yan\u0131nda olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in, korkudan uyuyamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor.\r\nBir y\u0131l m\u00fclteci kamp\u0131nda kald\u0131\r\nT\u00fcrkiye'den, plastik botlarla Ege Denizi'ne a\u00e7\u0131lan Mahdia ve a\u011fabeyi, bo\u011fulma tehlikesi de dahil, bir s\u00fcr\u00fc maceran\u0131n ard\u0131ndan Yunanistan'a ula\u015fmay\u0131 ba\u015farm\u0131\u015f. 2016 y\u0131l\u0131nda Bel\u00e7ika'ya gelen 2 karde\u015f, 1 y\u0131l kadar m\u00fclteci kamplar\u0131nda kalm\u0131\u015f.\r\n\r\nBel\u00e7ika makamlar\u0131, Ghent \u015fehrine ta\u015f\u0131nan a\u011fabeyinin s\u0131\u011f\u0131nma ba\u015fvurusunu onaylam\u0131\u015f. Ancak, Mahdia'n\u0131n \u00f6yk\u00fcs\u00fcn\u00fc inand\u0131r\u0131c\u0131 bulmad\u0131klar\u0131 i\u00e7in, s\u0131\u011f\u0131nma hakk\u0131 vermemi\u015f.\r\n\r\n12 Ocak 2001 do\u011fumlu oldu\u011funu s\u00f6yleyen Mahdia, Bel\u00e7ika'ya geldi\u011finde 15 ya\u015f\u0131nda oldu\u011funu, ancak resmi makamlar\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 testlerde 18 \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in, ba\u015fvurusunun reddedildi\u011fini s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n\r\nDaha sonra yeniden ba\u015fvuruda bulunan Mahdia Karimy, bu kez s\u0131\u011f\u0131nma hakk\u0131 elde etmi\u015f. Dil kurslar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan orta \u00f6\u011fretime ba\u015flam\u0131\u015f. \u015eu anda hem \u00e7al\u0131\u015f\u0131p hem okuyor.\r\n\r\nAfganistan'da g\u00fczellik yar\u0131\u015fmas\u0131 gibi bir se\u00e7imin s\u00f6z konusu olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Mahdia, Bel\u00e7ika'daki yar\u0131\u015fman\u0131n duyurusunu g\u00f6r\u00fcnce ba\u015fvurmak istemi\u015f.\r\n\r\nToplumun sundu\u011fu f\u0131rsatlardan yararlanmak istedi\u011fini s\u00f6yleyen Mahdia Karimy, "G\u00fczellik krali\u00e7esi tac\u0131n\u0131 takabilirsem, bu t\u00fcm m\u00fcltecilere \u00f6rnek olur. M\u00fclteciler, korkulacak insanlar de\u011fil" dedi.