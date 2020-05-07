AB komisyonunda 61 personelin kovid-19 testi pozitif çikti

2 hours önce
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Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Komisyonunda toplam 61 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan AB Komisyonu Sözcüsü BalazsUjvari, Belçika’da karantina kurallarının gevşetilmesine ilişkin bir eylem planı geliştirmeye başladıklarını ve zaman içinde “normal çalışma sistemine döneceklerini” kaydetti.

Ujvari, halihazırda zaruri olmayan personelin evden çalışma sürelerini Belçika, İtalya ve Lüksemburg için 25 Mayıs’a kadar uzattıklarını aktardı.

AB Komisyonunda şimdiye kadar 61 personelin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade eden Ujvari, gerekli tedbirlerin alındığının altını çizdi.

Avrupa’nın farklı şehirlerinde ofisleri olan AB Komisyonunun ana merkezi Brüksel’de bulunuyor. Brüksel’deki Komisyonun çeşitli binalarında yaklaşık 21 bin kişi görev yapıyor.

AB’nin yasama sürecini başlatan ve bir nevi yürütme organı görevi yapan Komisyon, aynı zamanda AB müktesebatını, bütçeyi ve programları uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu bulunuyor.

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