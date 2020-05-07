Kate Middleton fotoğraf projesinin başında

2 hours önce
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İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton bu kez bir fotoğraf sergisiyle gündemde.

Amatör bir fotoğrafçı olan Kate Middleton, National Portrait Gallery ile birlikte bir projeye de imza atıyor. Koronavirüs salgını sırasında İngiltere’de yaşananları belgeleyen Hold Still adlı projede görev alıyor.

Bu proje, koronavirüs salgını sırasında İngiltere’nin bir panoramasını sunmayı amaçlıyor. Hold Still adlı bu dijital sergi 7 Mayıs’tan başlayarak 18 Haziran tarihine kadar online olarak izlenebilecek.

Kate Middleton, video konferans yöntemiyle konuk olduğu bir TV porgramında fotoğrafçılık anlayışını da anlattı. Çocuklarının doğum günleri ve tüm diğer önemli günlerinde basına da servis edilen pozlarını kendisi çeken Middleton, amacının “anı yakalamak” olduğunu belirtti.

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