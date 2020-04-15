Japonya’da koruyucu ekipman sıkıntısı sebebiyle halktan yağmurlukları istendi

2 hours önce
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Hastanelerde koruyucu ekipman yetersizliği baş gösteren Japonya’da Osaka yerel yönetimi, halktan kullanmadıkları yağmurlukları istedi. Yağmurluklar, corona virüsüne karşı mücadele eden sağlık çalışanları tarafından koruyucu giysi olarak kullanılacak.

Corona virüsü salgını nedeniyle 7 eyaletinde OHAL ilan edilen Japonya’da, Osaka’nın yerel yönetiminden hastanelerde baş gösteren koruyucu ekipman yetersizliğini aşmaya yönelik bir adım geldi.

Bölge yönetimi, halka çağrı yaparak koruyucu elbise olarak kullanılmak üzere ihtiyaç fazlası yağmurluklarını istedi.

‘DOKTORLAR ENFEKTE OLURSA YENEMEYİZ’

İHA’nın aktardığına göre Osaka Belediye Başkanı Ichiro Matsui, bazı sağlık kurumlarında çalışanların corona virüsü hastalarını tedavi ederken çöp poşeti giymek zorunda kaldıklarını belirterek, “Doktorlar enfekte olursa virüsü asla yenemeyiz. Koruyucu giysiden tamamen yoksunuz. Bu yüzden insanların mümkün olduğunca yardım etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

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