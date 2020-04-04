Dünya genelinde koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 58 bini geçti, virüs 1 milyon 119 binden fazla kişiye bulaştı

22 hours önce
0 486 Bir dakikadan az
Koronavirüs

4 Nisan itibarıyla, Johns Hopkins üniversitesi verilerine göre dünya genelinde virüs 1 milyon 118 bin 937 kişiye bulaştı. Sayı, Perşembe günü 1 milyonu geçmişti.

Dünya genelinde en fazla Covid-19 hastası ABD’de. 278 bin 458 kişinin testi pozitif çıkarken hayatın kaybedenlerin sayısı da 7 bini geçti.

Türkiye’deki hasta sayısı da 20 bini geçti ve dünya genelinde en fazla vaka görülen 9. ülke oldu.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

13 hours önce
3,526

Koronavirüs sebebiyle tedavi altına alınan Şakir Cemal hastanede hayatını kaybetti

21 hours önce
1,231

Koronavirüs yaşlı çifti vedalaşma şansından mahrum bıraktı

22 hours önce
196

Public warned not to be tempted outside by warm weather

23 hours önce
528

KKTC Londra Temsilciliği: Artık başvurular kabul edilmeyecek

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin