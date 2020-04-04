Dünya genelinde koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 58 bini geçti, virüs 1 milyon 119 binden fazla kişiye bulaştı

4 Nisan itibarıyla, Johns Hopkins üniversitesi verilerine göre dünya genelinde virüs 1 milyon 118 bin 937 kişiye bulaştı. Sayı, Perşembe günü 1 milyonu geçmişti.

Dünya genelinde en fazla Covid-19 hastası ABD’de. 278 bin 458 kişinin testi pozitif çıkarken hayatın kaybedenlerin sayısı da 7 bini geçti.

Türkiye’deki hasta sayısı da 20 bini geçti ve dünya genelinde en fazla vaka görülen 9. ülke oldu.