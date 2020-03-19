‘Big Brother’ evindeki yarışmacılar kornavirüs salgınını 3 ay sonra öğrendi

ALMANYA’NIN Köln kentinde ‘Big Brother’ yarışması nedeniyle 6 Şubat’tan bu yana dış dünyadan izole bir hayat yaşayan 14 kadın ve erkek, yaklaşık üç aydır dünyayı sarsan koronavirüs salgınını yeni öğrendi.

Programın yapımcıları, ‘haber yasağı’ kuralını bozarak yarışmacıları salgın konusunda bilgilendirdi. Yarışma doktoru ve sunucusu camdan bir ekranın ardında hastalıkla ilgili bilgi verdi ve evdekilerin sorularını yanıtladı. Bu esnada yarışmacıların yakınlarından gelen mesajlar da okundu.

Gözyaşı döktüler, ekonomiyi merak ettiler

Yarışmacılar haberi şaşkınlıkla karşılarken, bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Bakıcı olarak çalışan bir yarışmacı, akciğer rahatsızlığı olan annesinin durumunu merak ettiği için gözyaşlarına boğuldu. Birkaç yarışmacının salgının ekonomiye etkisini sorguladığı görüldü.

Kanada’dakİler de SALGINI bİlmİyor

Çin, İtalya, İran ve İspanya’dan sonra salgından en çok etkilenen ülke olan Almanya’da şimdiye kadar 9 bin 360 kişide virüs saptandı, 26 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya genelinde ise 7 bin 954 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 198 bin 179’a yükseldi.

Öte yandan Kanada’da aynı yarışma için bir evde bulunan kadronun da salgından habersiz olduğu belirtildi.

Koronavirüse karşı Hollanda vatandaşının yaptığı stok şaşırttı

Koronavirüs Avrupa’da etkisini artırırken eve yapılan stoklarda ölçü bazen şaşabiliyor. Sosyal medyada paylaşılan bu video da durumu özetliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs son günlerde ilk görüldüğü yer olan Çin’de etkisini azaltırken Avrupa’da ise hızla artıyor. Virüsten en çok etkilenen İtalya’da vatandaşlar özel izinle sokağa çıkabiliyorlar.

EVİ MARKETE ÇEVİREN STOK

Sosyal medyada paylaşılan videoda Fas asıllı Hollanda vatandaşının olası bir karantina veya sokağa çıkma yasağına karşı evine yaptığı stok “pes” dedirtti. Öyle ki her üründen onlarca alan kişi evini adeta mini markete çevirdi.

MARKETLERDE YAĞMALAMAYI DURDURMA TAVSİYESİ

Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins da okulların tatil edilmesinin yanı sıra yerel saatle 18.00’den itibaren spor kulüpleri, kafe ve restoranların da kapatılacağını kaydetti.

Halka “marketlerde yağmalamayı durdurma” tavsiyesinde bulunan Bruins, tüm toplumun durumun kötüleşmesini engellemek için dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.