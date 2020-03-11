Çin’de yaşayan İngiliz koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı

ÇİN’DE koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan kentinde yaşayan İngiltere vatandaşı Conor Reed, üç aşamada virüsü atlattığını anlatırken, “En başta olağan bir soğuk algınlığı gibi başladı. Ardından grip ve zatürre geldi. Grip belirtileri gösterdiğimde kamyon çarpmış gibi oldum” dedi.

“KAMYON ÇARPMIŞ GİBİYDİM”

Reed 1 ay boyunca soğuk algınlığı, grip ve zatürre olmak üzere üç aşamada hastalığı atlattığını söylerken süreci şöyle anlattı:

“Soğuk algınlığı sırasında burun tıkanıklığı, sinüs sorunları ve öksürük vardı. Çok ciddi olmasa da rahatsız ediciydi. Grip belirtileri gösterdiğimde ise sanki bir kamyon çarpmış gibi oldum. Akciğerimin yarısını kullanamıyormuşum gibiydi. Sanki aldığım nefes yetmiyor, bir kese kağıdı içinde nefes alıp veriyormuşum gibi bir durumdaydım”