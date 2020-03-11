İngiliz kadın koronavirüs sebebiyle Endonezya’da ölen ilk kişi oldu

3 hours önce
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ENDONEZYA’DA yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, koronavirüs tespit edilerek gözetim altında tutulan 53 yaşındaki İngiliz uyruklu bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yurianto, 9 Mart’ta, ülkede koronavirüs tespit edilen 2 kişinin yabancı uyruklu olduğunu açıklarken, bu kişilerin ülkelerine ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

Ülkedeki vaka sayısının dün 19’dan 27’ye yükseldiği bildirilmişti.

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