Kırgızistan’da bir baba, kızını reşit olmadan evlendirdiği için hapis cezası aldı

11 hours önce
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Kırgızistan’ın Oş bölgesinden bir baba, iki yıl önce reşit olmayan kızını evlendirdiği için 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kırgızistan’ın Oş bölgesinden bir baba, 16 yaşındaki kızını evlendirdiği için 2.5 yıl hapis cezası aldı.

Konuyla ilgili cezai dava geçen yıl, eşiyle birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan genç kız hastaneye gittiğinde başlatıldı. Genç kız o tarihte 17 yaşındaydı. Şimdi 18 yaşında olan genç kız, kısa süre önce ilk çocuğunu dünyaya getirdi.

Baba ise reşit olmayan kızını dini usullerle evlendirdiği gerekçesiyle hüküm giydi. Baba suçunu itiraf etti, ancak bir suç işlediğini bilmediğini ileri sürdü. Genç kız da mahkemede evliliğe razı olduğunu belirtti.

Tarafların ifadelerini hafifletici neden olarak gören mahkeme babanın tutuklu bulunduğu yerden salıverilmesine karar verdi.

Kırgızistan’da 2016 yılında 18 yaşını aşmamış genç kızlarla dini nikâh ile evlenilmesi halinde 3 ila 5 yıl hapis cezasının öngörüldüğü yasa yürürlüğe girmişti. Yasa gereği, evliliğe onay veren babalar gibi nikâhı kıyan imamlar da ceza ile karşılaşabiliyor.

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