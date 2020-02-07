Hindistan’da musluklardan su yerine alkol aktı

5 hours önce
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Hindistan’ın güneyindeki bir kentte musluklardan bira, konyak ve rom karışımı aktı. Polis tarafından el konulan kaçak içkinin ‘yanlışlıkla’ şebekeye karıştırıldığı anlaşıldı.

Kerala eyaletinin Thrissur kentinde bulunan Chalakudy kasabasındaki 18 dairelik bir apartmanda pazartesi günü yaşanan olayda, tüm musluklardan suyla birlikte bira, kanyak ve rom karışımı akmaya başladı.

Sert kokuyu fark eden bina sakinlerinin yetkililere başvurması üzerine gerçek anlaşıldı.

Mahkeme kararı üzerine imhasına karar verilen 6 bin litre içkinin boş bir araziye döküldüğü, bunun da binanın suyunun sağlandığı kuyuya karıştığı anlaşıldı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre içki, apartmanın yakınlarında bulunan ve altı yıl önce kapanan bir barda kaçak olarak tutuluyordu. Buna el koyan yetkililer, bir çukur kazarak litrelerce içkiyi döktü bu da apartmana giden yaklaşık 20 bin litre suyla karıştı.

Apartmanın sahibi Joshy Malyiekkal, şok olduklarını belirtti ve “Çocuklar okula, aileleri de işe gidemedi. Yemek pişirmek, içmek, yıkanmak ve diğer her şey için kuyudan su kullanıyorduk” dedi.

Yetkililer kuyunun ve boruların temizlenmesinin bir ay süreceğini belirtirken apartman sakinlerine bu süre zarfında belirli aralıklarla su sağlayacaklarını duyurdu.

Kerala eyaleti, Hindistan’da içki tüketiminin en yüksek olduğu eyalet olarak biliniyor.

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