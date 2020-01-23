Pençesine bağlı bıçakla dövüşe götürülen horoz sahibini öldürdü

3 hours önce
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Hindistan’ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde horoz dövüştüren bir kişi, pençelerine bıçak bağlı olarak dövüşe götürdüğü hayvanından aldığı darbelerle hayatını kaybetti.

Eyalet polis yetkilisi Kranti Kumar’ın açıklamasına göre olay 15 Ocak’ta Pragadavaram köyünde meydana geldi.

50 yaşında ve üç çocuk babası olduğu belirtilen Saripalli Chanavenkateshwaram Rao’nun, dövüşe götürülürken elinden kurtulan hayvanını zapt etmeye çalıştığı, bu sırada boynuna darbe aldığı söyleniyor.

Hastaneye kaldırılan Rao’nun kurtarılamadığı açıklandı.

Horoz dövüşleri 1960’tan beri yasak

Rao’nun öldüğü olaya rağmen, çok sayıda kişinin katıldığı dövüşlerin devam ettiği ve gözaltına alınan kimsenin olmadığı belirtiliyor.

Hindistan’da Yüksek Mahkeme’nin aldığı kararla horoz dövüşleri 1960’tan beri yasak.

Ancak “People For Animals” adlı hayvan hakları örgütünün yöneticisi Gauri Maulekhi’ye göre yasağa rağmen, birçok eyalette horoz dövüşleri hâlâ yaygın ve bahislerde büyük paralar dönüyor.

Hayvanların pençelerine bıçak bağlanan dövüşlerin sonunda horozlardan biri ölüyor.

Horozlar, güçlenebilmeleri için steroid içeren proteinli yemlerle besleniyor.

Gauri Maulekhi, “Horoz dövüşlerinin gelenekle ilgisi yok. Tamamen, histerinin egemen olduğu bir kumar” diyor.

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