Dünyanın en kısa adamı hayatını kaybetti

12 hours önce
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Dünyanın en kısa adamı Khagendra Thapa Magar yaşamını yitirdi.

Guinness Rekorlar Kitabı’nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, dünyanın en kısa adamı Khagendra Thapa Magar’ın 28 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, “Dünyanın en kısa adamı Magar’ın hayatını kaybettiğini duymak üzüntü verici” ifadeleri kullanıldı.

Nepal’in Baglung bölgesinde 14 Ekim 1992’de doğan Magar’ın boyu 18 yaşına geldiğinde 67.08 santimetre olarak ölçülmüştü. 2011 yılında Guinnes Rekorlar Kitabına giren Magar, aynı yıl Nepal İyi Niyet Turizm Elçisi olarak görevlendirilmişti.

Babası rekorlar kitabına girmesi sonrası oğlu için yaptığı açıklamalarda, “Doğduğunda o kadar küçüktü ki avucumun içine sığabiliyordu. Onu yıkamak çok zordu. Çünkü çok küçüktü” ifadelerini kullanmıştı.

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