İngiliz kadın selfie çekerken uçurumdan düştü

Yeni bir hayata başlamak için Avustralya’ya taşınan 21 yaşındaki model Madalyn Davis hayatını kaybetti. İnsanların sıkça selfie çekmek için kullandığı mekana giden genç model, fotoğraf çektiği sırada uçurumdan aşağıya düştü.

Avustralya Sydney’de bulunan Diamond Bay Cliffs, eşsiz manzarası nedeniyle insanların sıkça fotoğraf çektirmeye gitti bir bölge. Özellikle düğün fotoğrafları için kullanılan mekan, aynı zamanda çok tehlikeli bir konumda.

21 yaşındaki genç model Madalyn Davis, Avustralya’ya taşınmasının ardından sosyal medyada diğer insanların çektiği fotoğrafları görüp etkilendiği mekana gitti. Genç kadının amacı eşssiz güzellikteki bu mekanda diğer insanlar gibi fotoğraf çekmekti. Kayalıkların kenarına geldikten sonra açısını ayarlayan kadın, bir anda dengesini kaybedince uçurumdan aşağıya düştü ve feci şekilde can verdi.

ARKADAŞIYLA EĞLENDİ, UÇURUMA GİTTİ

Polis raporlarına göre Cumartesi gecesi arkadaşlarıyla birlikte Vaucluse’de bir partide eğlenen Madalyn Davis, sabah saat 06.30 gibi uçurumun kenarına gitti. İnsanların sıkça yaptığı gibi güneşin doğuşunu izlemek için bölgeye gittiği düşünülen Madalyn, koruma için konulan çitlerin üzerine çıktı. Burada selfie çekilmek isteyen genç kadın dengesini kaybedince uçurumdan aşağı düştü.

Yerel medyada çıkan haberlere göre bölgenin eşsiz manzarası insanların sık sık selfie çekmek için kullandığı bir bölge.

SEVENLERİ İNANAMADI

Genç kadının sosyal medyadaki takipçileri ve yakınları Madalyn’nin bir ‘melek’ kadar saf ve temiz olduğunu belirterek sosyal medya hesaplarından genç kadını andı. Bir arkadaşı, “Dünyaya çok fazla renk veren inanılmaz güzel bir model ve yetenekli sanatçıydın, seni asla unutmayacağız” diye yazdı.

Bir başka arkadaşı ise, “Seni tanımak çok güzeldi. Dışarıdan olduğu kadar içeriden de çok güzel bir insandın. Anılarımızda yaşayacaksın” diye yazdı.