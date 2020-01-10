ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran, Ukrayna uçağını düşürmüş olabilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ülkesinin İran’ın Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağını füzeyle vurmasının muhtemel olduğuna inandığını söyledi. Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

Mike Pompeo, Washington’da ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’le birlikte düzenlediği basın toplantısında, “Bu konu hakkında nihai bir hükme varmadan önce soruşturmanın sonuçlanmasını bekleyeceğiz” dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy de Mike Pompeo’yla bir telefon görüşmesi yaptığını, ABD’nin kendilerine uçakla ilgili önemli bilgiler verdiğini söylemişti.

Zelenskiy, Washington’un verdiği bilgilerin, soruşturulan kazanın nedeninin belirlenmesine yardımcı olacağını belirtmişti.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov ise uçağın havalandıktan birkaç dakika sonra düşmesini soruşturan ekibin, dört farklı teoriyi incelediğini açıkladı.

Oleksiy Danilov, bu ihtimalleri şöyle sıralamıştı

Uçağın füzeyle düşürülmesi

Uçağın bir insansız hava aracıyla çarpışması

“Terör saldırısı”

Uçağın motorunun patlaması

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabiey, “ABD ve müttefiklerinin asılsız iddiaları, olayda hayatını kaybeden 176 kişinin ailelerinin ve yakınlarının yaralarına tuz basıyor” dedi.

İran Sivil Havacılık İdaresi de uçağın füzeyle düşürüldüğü iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, “İncelemeler bir ya da iki yıl sürebilir” ifadesi yer aldı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ise istihbarat servislerinin yolcu uçağının bir uçaksavar füzesi ile gökyüzünde vurulduğu konusunda özel bilgilere sahip olduğunu açıkladı.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa da Pazartesi gününe kadar Tahran’a tüm seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

Ukrayna Hava Yolları’na ait Boeing 737-800 tipi bir yolcu uçağı Çarşamba sabahı erken saatlerde Tahran’dan Kiev’e gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüştü.

Kazada hayatını kaybedenlerden 82’si İran, 63’ü Kanada, 11’i Ukrayna, 10’u İsveç, dördü Afganistan, üçü Almanya, üçü de İngiltere vatandaşıydı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ellerindeki kanıtlara göre Tahran’da düşen Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağının İran’dan atılan bir füzeyle muhtemelen yanlışlıkla vurulduğunu söylemişti.

Justin Trudeau Ottawa’da dün düzenlediği basın toplantısında, “Elimizde müttefiklerimiz ve kendi kaynaklarımız da dahil olmak üzere birden fazla kaynaktan gelen istihbarat var. Kanıtlar, uçağın İran’a ait bir karadan havaya füzeyle vurulduğunu gösteriyor” demişti.

Trudeau, “Bu, yanlışlıkla yapılmış olabilir. Elde ettiğimiz bu yeni bilgi, konuyla ilgili çok detaylı bir soruşturma yapılması gerektiğini daha da çok ortaya koyuyor” diye konuşmuş, kazayla ilgili tam ve kapsamlı bir soruşturma açılması çağrısı yapmıştı.

Boeing ABD’de üretildiği için normal koşullarda herhangi bir uluslararası soruşturmaya ABD Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu’nun da dahil olması gerekiyor. Ancak bunun için kurulun, ilgili yabancı ülkenin iznini alması ve o ülkenin mevzuatına göre hareket etmesi zorunluluğu var.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade uçağın kara kutusunun “ne Boing’e ne de Amerikalılara verileceğini” açıklamıştı.

Abizade, “Bu kaza İran havacılık kurumu tarafından soruşturulacak. Fakat Ukraynalılar da soruşturmaya katılabilir” demişti.