Rotterdam’da gürültülü düğün konvoyuna 3 bin eurodan fazla ceza

2 hours önce
0 111 Bir dakikadan az

Hollanda’nın Rotterdam kentinde, gereksiz yere korna çalarak gürültü kirliliği yarattığı ve “antisosyal davranışlar sergilediği” gerekçesiyle bir düğün konvoyuna 3 bin eurodan fazla para cezası verildi.

Hollanda’nın ikinci büyük kenti olan Rotterdam’ın, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı güney bölümünde polis, Cumartesi günü öğleden sonra bir düğün konvoyunu durdurdu.

Polise göre, yaklaşık 30 araçtan oluşan düğün alayı, tehlikeli sürüş ve  “antisosyal” davranışlarıyla, diğer yol kullanıcılarının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attı. Konvoydaki sürücüler, kırmızı ışıkta geçip, bazı yolları kapattılar.

Gereksiz yere korna çalıp gürültü kirliliği yaratan araçlar, kaldırıma ve yolun ortasına park edildi. Düğün konvoyundaki araçlarda bulunanlar da, pencerelerden sarkıp, meşaleler yaktı.

Polis, düğün konvoyuna 3 bin eurodan fazla para cezası kesildiğini bildirdi.

Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 hours önce
128

26-year-old man deported from Turkey charged with terrorist acts

2 hours önce
48

Anna Soubry’e ölüme tehdidine 12 ay hapis cezası

2 hours önce
70

Rusya’nın müdahalesi raporunu erken seçimden sonra açıklayacak

2 hours önce
111

Usta oyuncu Yıldız Kenter hayatını kaybetti

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin