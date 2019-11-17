Anna Soubry’e ölüme tehdidine 12 ay hapis cezası

2 hours önce
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İngiltere’de Değişim İçin Bağımsız Grup adlı partinin lideri ve parlamenter Anna Soubry’e ölüme tehdidi içeren mektup gönderen Alden Bryce Barlow, Nottingham kentinde mahkemeye çıkarıldı.

14 Ekim’de Soubry’nin seçim ofisine ulaşan mektupta, “Jo Cox (öldürülen parlamenter) ilkti, sıra sende” yazıyordu.

Mektubu yazdığını itiraf eden 55 yaşındaki İngiliz’e, 12 ay hapis cezası verilirken, Soubry’e 10 yıl yaklaşmamasına da hükmedildi.

Başsavcı Gerry Wareham, cezaya ilişkin “Umarım, Barlow’un bugün aldığı ceza, Sayın Soubry ve meslektaşları için bir miktar rahatlık sağlar, parlamenter veya adaylara karşı bu tür aşağılık eylemleri tasarlayanlar için caydırıcı olur” dedi.

Postanenin güvenlik kamerasından tespit edildi

Barlow’a parmak izi analizi ve mektubun gönderildiği postanenin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler üzerinden ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Soubry, şubatta iktidardaki Muhafazakar Parti’den, hükümetin Brexit sürecini yönetememesini gerekçe göstererek istifa etmiş ve Değişim İçin Bağımsız Grup adlı partinin kurulması çalışmalarına katılmıştı.

İngiltere’de İşçi Partili parlamenter Jo Cox, 2016’da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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