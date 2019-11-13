Kuraklık sebebiyle Zimbabve’de 200’den fazla fil öldü

Zimbabve’de kuraklık nedeniyle son 2 ayda 200’den fazla filin öldüğü açıklandı. Mana Pools ve Hwanga Ulusal Parkı’ndaki yüzlerce fil ve aslanın, ülke tarihinin en büyük kurtarma operasyonuyla sulak alanlara nakledileceği belirtiliyor.

Hwange Ulusal Parkı yakınlarındaki Jutshume köyü sakinleri su ararken kuyuya düşen bir yavru filin görüntülerini paylaştı. Köy halkının fili kurtararak doğaya saldığı ancak hayvanın yukarı çekilirken bacağının kırıldığı belirtiliyor.

Botsvana sınırı yakınlarındaki köyün civarında yaşayan hayvanlar Maitenge barajından su içiyorlardı. Ancak baraj 2005’te yıkıldı ve bölge çoraklaştı.

Hayvanlar başka bölgelere nakledilecek

Fransız haber ajansı AFP’ye göre, Yaban Hayatını Koruma Dairesi, kuraklık nedeniyle 600 fil, iki aslan sürüsü, bir yaban köpeği sürüsü, 50 bufalo, 40 zürafa ve 2.000 antilobun başka bölgelere nakledileceğini açıkladı.

Yetkililer, yeterli yağış olmaması halinde çok sayıda filin ölebileceğini söylüyor.

Ülkede tahminen 85 bin fil yaşıyor

Zimbabve’de 85 bin filin yaşadığı tahmin ediliyor. Ancak son yıllarda etkili olan kuraklık sonucu otlama alanlarının azalması ve su kaynaklarının kuruması nedeniyle ülkedeki ulusal parklar ve koruma alanlarının en fazla 55 bin fili barındırabileceği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler, kuraklık yüzünden ülkede kırsal kesinde yaşayan ve ülke nüfusunun üçte birini oluşturan beş milyon kişinin gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.