TWPA geleneksel yılsonu kermesi düzenleyecek

İNGİLTERE Türk Kadınları Derneği tarafından gelenekselleşen etkinlikler çerçevesinde düzenlenen yılsonu kermesinin tarihi açıklandı.

Dernek üyelerinin nakış ve elişleri günleri büyük bir özveriyle hazırladıkları eserler ve çeşitli Türk yemekleri yılsonu kermesinde satışı sunulacak.

22 Kasım Cuma günü saat 11.30 ile 15.00 arasında gerçekleşecek etkinliğe yoğun katılımın olması bekleniyor. Yılsonu kermesi bu yıl da derneğin kendi binası olan 4 Willoughby Road, Hornsey, London, N8 0HR adresinde gerçekleşecek.

Piccadilly Line tren hattının Turnpike Line istasyonuna oldukça yakın olan derneğe 29, 41, 74, 76, 121, 123, 141, 144, 217, 230, 231 ve 329 numaralı otobüslerle ulaşmak da mümkün.