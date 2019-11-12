TWPA geleneksel yılsonu kermesi düzenleyecek

9 hours önce
0 80 Bir dakikadan az

İNGİLTERE Türk Kadınları Derneği tarafından gelenekselleşen etkinlikler çerçevesinde düzenlenen yılsonu kermesinin tarihi açıklandı.

Dernek üyelerinin nakış ve elişleri günleri büyük bir özveriyle hazırladıkları eserler ve çeşitli Türk yemekleri yılsonu kermesinde satışı sunulacak.

22 Kasım Cuma günü saat 11.30 ile 15.00 arasında gerçekleşecek etkinliğe yoğun katılımın olması bekleniyor. Yılsonu kermesi bu yıl da derneğin kendi binası olan 4 Willoughby Road, Hornsey, London, N8 0HR adresinde gerçekleşecek.

Piccadilly Line tren hattının Turnpike Line istasyonuna oldukça yakın olan derneğe 29, 41, 74, 76, 121, 123, 141, 144, 217, 230, 231 ve 329 numaralı otobüslerle ulaşmak da mümkün.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

4 weeks önce
381

Talia Tosun için donor arama çalışmaları başladı

11 October 2019
584

Akile Işın’a sanat ödülü verildi

11 October 2019
529

Bozca-Der’liler geleneksel dayanışma gecesinde buluşacak

1 October 2019
469

TWPA’dan kanser hastası Talia Tosun’a destek çağırısı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin