DSG’nin terk ettiği Rasulayn’a Türkiye girdi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye sınırına yakın Rasulayn’dan YPG’nin çıktığını açıkladı. Suriye devlet televizyonu, kente Türkiye’ye bağlı güçlerin girdiğini duyurdu.

Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat kapsamında Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Rasulayn’dan çekilme işlemi dün saat 15:30 sularında başladı ve gün içinde tamamlanladı. İlk önce çatışmalarda yaralanan YPG’liler bölgeye varan ambulanslarla tahliye edildi. 40 araçtan oluşan sağlık konvoyu, yaralı YPG’lileri alarak Tıltemir hastanesine taşıdı. Bölgeden çekilen YPG’liler, Rakka tarafına götürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çıkışları ABD’nin koordine ettiğini belirtti.

MSB açıklamasında şöyle denildi:

“TSK, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmekte. Kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir.”

86 ARAÇLIK KONVOY ÇIKTI

“Yaklaşık 55 araçlık bir konvoy Rasulayn’a giriş yapmış ve 86 araçlık bir konvoy Tel Tamir istikametinde çıkış yapmıştır. ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00’den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir.”

AA da “Türkiye, ABD ile sağlanan mutabakat çerçevesinde YPG/PKK’lıların ambulanslar ve sivil araçlarla Rasulayn’ı terk etmelerine izin veriyor” haberini geçti:

“Dün öğleden sonra ambulanslar ve bazı sivil araçlarla örgütün yaralı teröristleri tahliye edilmeye başlandı.

Onlarca ambulans ve sivil araç, yaralı teröristleri, Türkiye’nin harekat bölgesinde açtığı koridordan çıkartarak Haseke ilinin Kamışlı ilçesine götürdü.

Gün içinde yine onlarca ambulans ve sivil araç, camlarına film çekilerek ya da gazete kapatılarak, içlerinin görülmesi engellenecek şekilde Rasulayn’a giriş çıkış yaptı.

Böylece Türkiye, ABD’yle olan mutabakat çerçevesinde teröristlerin harekat bölgesini terk etmelerine izin verdi.”

Suriye devlet televizyonu El İhbariya, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) terk ettiği Türkiye sınırına yakın Rasulayn kentine Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) girdiğini duyurdu.

El İhbariya’ya göre Rasulayn kentini TSK ve Türkiye tarafından oluşturulan Suriyeli milli ordusu kontrol altına aldı.

Haberde, “DSG grupları Rasulayn kentinden çıktı, Türk rejiminin askerleri ve beraberlerindeki paralı askerler kente yerleşti” ifadelerine yer verildi.

MSB, 12 Ekim’de TSK ve Suriyeli muhaliflerin Rasulayn kentini kontrol altına aldıklarını duyurmuştu. DSG’den önceki gün yapılan açıklamada, Türkiye’nin geriye kalan militanların ve sivillerin kentten tahliyesine izin vermesinin ardından DSG güçlerinin Türkiye sınırından çekilecekleri belirtilmişti.