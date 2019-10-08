Çocuklarını dahice sakinleştiren anne

ABD’NİN New York eyaleti sakini Jessica D’Entremont, iki kız çocuğunu sakinleştirmek için bulduğu çözümü sosyal medya üzerinden paylaştı.

Poughkeepsie şehrinde yaşayan kadın kızlarına karanlıkta parlayan pijama aldığını anlattı. D’Entremont, kızlarını, pijamaları ‘şarj etmek’ için ışığı açık olan odada kıpırdamadan yatmaları gerektiğine ikna etti.

D’Entremont, “Üzgün bile değilim” diye ekledi. ABD’li kadının bu paylaşımı kısa sürede popüler oldu ve bir haftada 200 binden fazla beğeni ve 50 bin yorum topladı.

Kerry McDowell adlı kullanıcı, “Noel’de çocuklarıma ne alacağımı artık biliyorum” diye yazdı. Sean Lucas rumuzlu kullanıcıysa, “Gerçeği öğrendiklerinde kızların yüzüne bakmak isterdim” esprisini yaptı.