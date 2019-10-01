Antartika’da dev bir buz kütlesi ana karadan koptu: “Son 50 yılın en büyüğü” Kopuş görüntüleri Avrupa Uzay Ajansı'na bağlı Kopernik Programı Sentinel-1 uydusu tarafından görüntülendi

Antarktika’da çapı 1600 kilometrekareyi bulan ve ağırlığı 315 milyar ton olan dev bir buz kütlesi, ana karadan koptu. Uzmanlar bunun son 50 yılda yaşanan en büyük kopuş olduğunu belirtti.

‘D28’ adı verilen, 1600 kilometrekare çapında ve 315 milyar ton ağırlığında dev bir buz kütlesi, ana karadan koptu. Kopuş görüntüleri Avrupa Uzay Ajansı’na bağlı Kopernik Programı Sentinel-1 uydusu tarafından görüntülendi.

Bilim insanları dev buz kütlesinin okyanus üzerindeki hareketlerini olası tehlikeleri engellemek adına yakından takibe aldı.

Bu olayı beklediklerini belirten uzmanlardan Prof. Helen Fricker, yaptığı açıklamada, “Bu azı dişiyle karşılaştırıldığında bebek dişi gibi. Bu olayın er ya da geç gerçekleşeceğini bilmemize rağmen kopuş anının nerede gerçekleşeceğini bilemiyorduk. Antarktika’da bizleri endişelendirecek çok fazla olay yaşanıyor ancak D28 hadisesi bunlardan biri değil” dedi.