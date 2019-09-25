Prens Harry ve Meghan Markle’dan cami ziyareti

36 mins önce
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İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle, resmi ziyaretleri kapsamında gittikleri Güney Afrika’da tarihi bir camiyi ziyaret etti. Markle’ın tarihi camiyi ziyareti esnasında başörtüsü takması dikkat çekti.

Resmi ziyaretleri kapsamında Güney Afrika seyahatine çıkan Meghan Markle ve Prens Harry, Cape Town’daki Bo-Kaap bölgesinde yer alan Güney Afrika’nın tarihi bir camisini ziyaret etti. Cami ziyareti esnasında Meghan Markle, beyaz bir başörtüsü taktı.

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