Hong Kong baş yöneticisi Lam’in ses kaydı sızdı: Seçeneğim olsa istifa ederdim

Aylardır süren protestolar sebebiyle kaos içinde olan ve düzenli olarak polis şiddeti haberleri ile dünya basınında yer alan Hong Kong’un baş yöneticisi Carrie Lam’in eylemler konusunda yapabileceklerinin “çok sınırlı” olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Reuters’a gönderilen bir ses kaydında Lam’in bir grup iş insanıyla yaptığı özel bir toplantı sırasında, “Bir yöneticinin Hong Kong’da böyle bir kaosa sebep olması affedilemez. Eğer bir seçeneğim olsa istifa ederdim” dediği duyuluyor. Ses kaydının devamında Lam’in ağlamaklı bir biçimde, “Size affınız için yalvarıyorum” ifadelerini kullandığı belirtildi.

The Guardian, sızan bu ses kaydının dev protestolara verilen tepkiye Lam’in değil Pekin’in karar verdiğinin bir başka kanıtı olduğunu belirtti. Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı bir özerk yönetim bölgesi olan Hong Kong’un yönetiminde Pekin’in ciddi anlamada etkisi olduğu iddia ediliyordu.