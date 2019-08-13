Melek yüzlü şeytan

Kız basketbol takımı koçluğu yapan 23 yaşındaki öğretmen kadın, 14-15 yaşlarındaki öğrencilerine cinsel istismarda bulunmaktan tutuklandı.

Amerika Washington’da 23 yaşındaki Hayley Reneau isimli basketbol koçu öğretmen kadın, 14-15 yaşındaki kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunmaktan tutuklandı. Genç öğretmenin çalıştığı Washington Lisesi de olayı doğruladı.

Amerika’da son dönemde kadın öğretmenlerin yaptıklarıyla çalkalanıyor. Önce Lindsey Jarvis isimli kadın öğretmen, geçen ay da Brittany Zamora isimli kadın öğretmen reşit olmayan öğrencileriyle ilişkiye girdikleri için hapis cezasına çarptırıldı. Son örnek ise Washington’dan. Ancak bu kez durum diğerlerinden farklı, tacize ve cinsel istismara uğrayanlar da kız öğrenciler.

Washington polisi, kendisine gelen bir ihbarın ardından 23 yaşındaki Hayley Reneau’yu takibe aldı. Yapılan incelemelerin ardından Reneau’nun basketbol takımının koçluğunu yaptığı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. Pazartesi günü gözaltına alınan öğretmen çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Washington Emniyet Müdürlüğü, mağdurun yaşının küçük olmasından dolayı soruşturma hakkında fazla detay vermezken, Reneau’nun aynı zamanda hem basketbol hem de voleybol takımlarının koçluğunu yaptığı açıklandı. Reneau’nun kaç öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ise açıklanmadı.

Okul yönetimi: Başka öğrenci yok

Okul yönetimi ise iddiaların ardından bir açıklama yaparak olayı doğruladı. Velilerin, “Başka öğrenci var mı?” sorusuna ise, “Başka bir öğrencinin istismara uğradığına dair bilgi yok” yanıtını verdi. Kurbanın ailesi öğretmenden ve okuldan şikayetçi olacağını açıkladı.