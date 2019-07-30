Kendisini sokarak zehirleyen yılanı ısırarak parçaladı

Hindistan’da bir adam evinde otururken kendisini sokan yılanı yakalayarak ısırdı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun kritik olduğu belirtildi.

Ülkenin kuzey bölgesinde yer alan Uttar Pradesh eyaletinde meydana gelen olayda Raj Kumar, evinde otururken, kapıdan giren bir yılan salona gelerek kendisini soktu. Buna sinirlenen adam, intikam almak için yılanı yakalayarak defalarca ısırdı.

Olayın şahidi olan adamın babası Babu Ram, oğlunun büyük bir hınçla yılanı ısırdığını ve vücudundan bazı parçaları kopararak çiğnediğini belirtti.

Raj Kumar yılanı etkisiz hale getirdikten sonra öldürerek bir çantanın içerisine koydu ve kendisiyle birlikte hastaneye getirdi. Hindistan medyası zehirlenen adamın durumunun kritik olduğunu belirtirken, doktor N.P. Singh, “Yılan ısırığı sebebiyle gelen birçok hastamız olmuştu. Ancak ilk kez birinin yılanı ısırdığına şahit oluyorum. Yılanı kendisiyle birlikte hastaneye getirmesi de bir o kadar ilginç” dedi.

Olay esnasında Raj Kumar’ın sarhoş olduğu ve kendisini sokan yılana bu şekilde davranmasının alkolün etkisiyle olabileceği kaydedildi.