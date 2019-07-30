Beyin yiyen amip bakterisi su parkında yüzen adamı öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Carolina eyaletinde bir adam serinlemek ve eğlenmek için girdiği su parkında burnundan su aldı ve vücuduna çok ender rastlanan Naegleria bakterisi bulaşınca hayatını kaybetti.

“Beyin yiyici amip” olarak bilinen bu tek hücreli bakteri sığ tatlı sularda bulunuyor. Normal ısıda ölümcül olmayabilen bakteri genellikle bulantı, baş dönmesi ve kusmaya neden olurken suyun ısısı artarsa son derece tehlikeli hale geliyor ve bulaştıktan kısa süre sonra öldürüyor.

Bilenen tek önlem burun tıkacı

Su ağızdan yutulduğunda vücuda zarar vermeyen bu bakteri sadece burundan girdiği takdirde bulaşıyor. Bu nedenle su sporları yapanlara mutlaka burun tıkacı takmaları tavsiye ediliyor.

Yetkililer, su parkını bu olaya rağmen kapatmadı. Yapılan açıklamada bakterinin her yerde rastlanabileceği, bunun sadece üzücü bir tesadüf olduğu kaydedildi. Son 57 yılda bütün ABD’de sadece 145 Naegleria vakası tespit edildi ve aralarından sadece 4 kişi kurtuldu.