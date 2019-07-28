ABD’de kadın kafası dikilmiş erkek cesedi bulundu

4 hours önce
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Morg

ABD’nin Arizona eyaletinde biyolojik kaynaklar merkezinde arama yapan FBI ajanlarının kadın kafası dikilmiş bir erkek cesedine ve yığın halinde çeşitli uzuvlara rastladıkları öğrenildi.

New York Post gazetesinin haberine göre ABD’nin Arizona eyaletinde biyolojik kaynaklar merkezinde arama yapan FBI ajanları, kadın kafası dikilmiş bir erkek cesedi ve yığın halinde çeşitli uzuvlar buldu.

Habere göre FBI ajanları, merkezde arama yaptıkları sırada ‘içlerinde kafa, kol ve bacakların bulunduğu kovalar’, ‘erkek cinsel organlarıyla doldurulmuş bir buzdolabı’, duvarda ‘Frankenstein gibi’ asılı iri bir erkek cesedine dikilmiş bir kadın kafası, ayrıca üzerlerinde tanıtıcı etiket olmayan yığın halinde çeşitli uzuvlar gördü.

FBI’ın bu korkunç keşfinin, yakınların cesetlerini bilimsel amaçlarla kullanılmak üzere kuruma bağışlayan, ancak daha sonra uzuvların satıldığını öğrenen 33 kişinin merkeze karşı açtığı dava sonucu medyaya yansıdığı anlaşıldı.

Dava ile ilgili duruşmanın Maricopa Kontluğu Yüksek Mahkemesi’nde 21 Ekim’de yapılacağını hatırlatan gazete, ayrıca merkezin sahibi Stephen Gore’un 2015 yılında insan uzuvları ile ticaret yapmak ve bağış yapan kişilerin yasaklamış olduğu amaçlara yönelik kullanmaktan suçlu bulunduğunu, bu kişinin hapis ve 121 bin dolarlık para cezasına çarptırıldığını ifade etti.

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