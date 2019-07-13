Love Island’a tepki: “8 yaşındaki öğrenciler ilişki yaşıyormuş gibi öpüşüyorlar”

Aled Rees Llandeilo şehrinde bulunan Ysgol Gymraeg Teilo Santilkokulunun müdürü Aled Rees, velilere mektup yollayarak, çocukların programda gördükleri davranışları kopyaladıklarını, sekiz yaşındaki kız ve erkek çocuklarının bile ilişki yaşıyormuş gibi öpüştüklerini söyleyerek program katılımcıların çocuklar için rol model olmadığını söyledi. Öğrencilerin bu davranışları göstermesi okul yönetiminin dikkatini çekti.

“ÖĞRENCİLER AŞK ADASI PROGRAMINI İZLİYOR”

Bunun üzerine okul yönetiminin yaptığı çalışma sonrası okulda bulunan öğrencilerin son zamanların en popüler programı olan Aşk Adasını izledikleri bilgisine ulaştı.

Aled, velilere gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi.

“Sevgili veliler;

Öğrencilerimizden bazılarının aşk Adasını izledikleri dikkatimi çekti. bu çocuklardan bazılarının yaşı 8.

İlk okul öğrencileri, programdaki katılımcılarının görünüşlerinin kişiliklerinden çok daha önemli olduğubu programı izlemek için yeterince olgun değillerdir.

Bu kişiler çocuklarımız için rol model değillerdir. Lütfen, program dili ve programdaki cinsellik doğasının çocuklarınızın görmesini, duymasını ve özenmesi gereken bir şey olup olmadığını lütfen gözden geçirin.”

ÇOCUKLAR AYNI ŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR

Programın etkisinde kalan çocuklar, programda gördükleri şeyleri okulda eşleşerek yapıyorlar. Çocuklarınızla zaman geçirmenin daha iyi yolları olduğuna ve çocuklarınız izlemesi gereken dahauygun programların olduğundan eminim.Bu mektubun içeriğini göz önünde bulunduracağınızı ve bu tür vakalar ile daha az karşılaşacğımızı umuyorum. işbirliğiniz için teşekkür ederim.