Teknoloji devleri, çalışanlarına Huawei yasağı getirdi

Son dönemde başta Google olmak üzere pek çok teknoloji devinin kara listeye aldığı Huawei bu sefer ilginç bir yasak haberi ile gündemde.

Uluslararası haber ajansı Reuters’ın haberine göre, önde gelen teknoloji firmaları, çalışanlarının Huawei’de çalışan meslektaşlarıyla iletişimlerine kısıtlama getirdi.

Yonga üreticisi Intel Corp ve Qualcomm Inc, mobil araştırma firması InterDigital Wireless Inc ve Güney Koreli operatör LG Uplus, çalışanlarının Huawei’de çalışan kişilerle resmi olmayan konuşmalarını kısıtladı.

İŞTE HUAWEİ’Yİ ‘KARA LİSTE’YE ALAN ŞİRKETLER

Teknoloji dünyası Pazartesi gününden beri Google’ın Huawei kararını konuşuyor. Teknolojik bir soğuk savaş olarak lanse edilen kararın ardından başka şirketler de Huawei’ye sırtını döndü. İşte Huawei’yi ‘kara liste’ye alan şirketler…

FACEBOOK

Facebook, yeni Huawei telefonlara daha önceki gibi önceden yüklenmiş olan Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamalarının yüklenmeyeceğini açıkladı.

Karar zaten Huawei telefon ile uygulamaları kullanan kullanıcıları etkilemiyor. Yapılan açıklamaya göre, Huawei telefonu ile hali hazırda bu uygulamaları kullananlar, uygulamaları kullanıp güncelleme almaya devam edecek.

MICROSOFT

Microsoft Huawei’nin Windows dizüstü bilgisayarlarını kendi internet mağazalarından kaldırdı. Verge, Microsoft’un Huawei diz üstü bilgisayarlarından Windows lisansını kaldırıp kaldırmadığı ile ilgili bir açıklama yapmak yerine sessiz kalmayı tercih ettiğini yazdı.

QUALCOMM

ABD basınında yer alan haberlere göre, Qualcomm da Huawei ile ilişkilerini askıya alma kararı aldı.

INTEL

Yine ABD basınında yer alan haberlere göre, Intel de şirketle olan ilişkilerini dondurmuş durumda. Intel, sunucu ve dizüstü bilgisayarlar için Huawei’ye işlemci sağlıyordu.

TOSHIBA

Japonya merkezli Toshiba Cosporation, Huawei’ye yapılan yarı iletken sevkiyatlarını durdurduğunu açıkladı.

ARM

İngiltere merkezli çip üreticisi ARM ise Huawei ile çalışmama kararının nedenini ABD temelli bir teknolojiye dayanmak olarak lanse etti.

LUMENTUM

ABD merkezli telefon parçası tedarikçisi Lumentum, Trump’ın imzaladığı kararname sonrası HUawei’ye parça sevkiyatını durdurduğunu açıkladı.

PANASONIC

Huawei’ye kısıtlama uygulayan bir başka şirket ise Japon Panasonic oldu. Şirket Huawei’ye satışı gerçekleştirilen bazı bileşenlerin tedariğini askıya alma kararı verdi.

GOOGLE

Google, bu haftanın başında Huawei’ye teknik desteği sonlandıracağını, Çin dışındaki Huawei telefonların gelecek Android sürümlerinden yararlanamayacağını duyurmuştu.

Salı günü ise ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei’ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 gün ertelediğini duyurmuştu. Ancak 90 gün sonra neler olacağını hala kimse tam olarak kestiremiyor.