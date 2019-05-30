10 yıldır uzay boşluğunda yüzen havlu dünyaya geri getiriliyor

Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ve Aleksey Ovçinin, uzay yürüyüşü sırasında, 10 yıldır Uluslararası Uzay İstasyonu’nun dışında kalan havluyu aldı.

Kozmonotların uzay yürüyüşü sırasında giysilerini üzerindeki kirden silmek için kullanılan havlu, yaklaşık 10 yıl önce kozmonotlardan biri tarafından unutulmuştu.

Kononenko ve Ovçinin, havluyu özel bir konteynere yerleştirdi. Havlu, Dünya’ya geri getirilecek ve incelenmek üzere uzmanlara teslim edilecek.

Saat 18.42’de başlayan uzay yürüyüşü Rus uzay ajansı Roscosmos sitesinde canlı olarak yayınlanıyor.