1.409 pilot greve gitti: 100 bin yolcu etkilenebilir

İskandinavya Havayolu firmasında (SAS) çalışan 1.409 pilot, işverenle yaptıkları toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayınca bu sabah itibariyle greve başladı. Pilotların greve gitmesiyle 673 uçuş ertelendi Grevin hafta sonunda 100.000 yolcuyu etkileyeceği belirtildi.

ABC Gazetesinin haberine göre, SAS çalışanları ve işveren arasında uzun süredir devam eden görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Çalışanların %13’lük zam isteğine karşı işveren %2,5 zam artışını önerince görüşmeler dün gece sonlandırıldı. İsveç Pilot Derneği’nden (Svensk pilotförening) yapılan açıklamada pilotların greve başladığı duyuruldu.

Dernek adına açıklama yapan Wilhelm Tersmeden, anlaşma sağlanamazsa grevin uzun sürmesi konusunda kararlı olduklarını belirtti. Ayrıca Tersmeden, haftanın yedi günü çalıştıklarını ve herkesin aile hayatı olduğunu söyledi.