Yeni Zelanda saldırganı yarın hakim karşısına çıkıyor, suçlamalar belli oldu

Yeni Zelanda'da 50 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırılarından sorumlu tutulan Brenton Tarrant'ın 50 ayrı cinayetten ve 39 kez de cinayete teşebbüs etmekten yargılanacağı açıklandı.

4 saat önce
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Brenton Tarrant’ın yarın yeniden hâkim karşısına çıkması beklenirken, Yeni Zelanda polisinden yapılan yazılı açıklamada saldırganın 50 cinayet ve 39 cinayet teşebbüsü için ayrı ayrı suçlanacağı duyuruldu.

Polis, “Diğer suçlamalar da hâlâ gözden geçiriliyor” dedi. Paremoremo’daki yüksek güvenlikli Auckland Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutulan Brenton Tarrant’ın, yarınki duruşmaya kamera bağlantısıyla katılması bekleniyor. Duruşmada herhangi bir savunma veya karar alınmayacak.

Avustralya doğumlu 28 yaşındaki Tarrant, avukatını azlederek mahkemede kendini temsil etmeye karar vermişti. Saldırganın bu hamleyle ‘duruşmayı propaganda platformuna çevirebileceği’ konuşuluyordu.

 

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