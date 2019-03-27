Alevilerin talepleri kabul edildi

Rheinland-Pfalz eyaleti ile Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu arasında varılan anlaşma kapsamında eyalette Alevilere birtakım haklar tanınacak. Bu haklar arasında Alevilere yönelik din dersi de bulunuyor.Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyalet hükümeti ile Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, eyalette Alevilere çeşitli haklar tanıyan bir metin konusunda anlaşmaya vardı. Rheinland-Pfalz eyaletinin dini cemaatlerden de sorumlu Bilim Bakanlığı’nın açıklamasına göre eyaletin bakanlar kurulu Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu ile varılan anlaşmayı oybirliğiyle kabul etti. Eyaletin Kültür Bakanı Konrad Wolf, anlaşma metninin Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun 30’uncu kuruluş yıldönümü olan 9 Nisan’da eyalet başbakanı Malu Dreyer tarafından imzalanacağını söyledi. Wolf yaptığı açıklamada bu adımın “Alevilerin, Rheinland-Pfalz eyaletindeki uyumu için bir mihenk taşı” olduğunu belirtti. Anlaşmanın imzalanarak resmen yürürlüğe girmesiyle birlikte Rheinland-Pfalz eyaletinde yaşayan Alevilere birtakım haklar tanınmış olacak. Bu haklar arasında Alevi inancı temelli din dersinin eyalet okullarında okutulması, Alevi inancına sahip eyalet çalışanı ile öğrencilerin Alevilerin dini günlerinde izinli sayılmaları ve bazı kurumlarda dini olarak hizmet almaları yer alıyor.

Wolf, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun eyalet tarafından finansal olarak desteklenmesinin anlaşma kapsamında olmadığını ve bu konunun federasyon ile Ekim ayından bu yana yürütülen görüşmelerde hiç gündeme gelmediğini söyledi. Wolf, Alevi Federasyonu ile yürütülen görüşmelerin aralarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) de olduğu İslami birliklerle yapılan görüşmelere göre çok daha kolay yürütüldüğünü belirtti. Rheinland-Pfalz eyaletinde Alevilik mezhebine mensup yaklaşık 8 bin kişi bulunuyor. Pilot proje kapsamında eyalette halihazırda dört okulda Alevi inancı temelli din dersi veriliyor. Yine aralarında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin de bulunduğu bazı eyaletlerde Alevi inancı temelli din dersi okullarda sunulmaya başlamıştı.