“Utrecht’teki saldırının zanlısı 37 yaşındaki Türkiye doğumlu Gökman Tanış”

Hollanda’nın Utrecht kentinde bir saldırgan tramvayda yolculara ateş açtı. En az bir kişinin öldüğü bildiriliyor. Yaralananlar da var.

Utrecht polisi, zanlının 37 yaşındaki Türkiye doğumlu Gökman Tanış olduğunu açıkladı.

Twitter hesabından yapılan açıklamada Tanış’a yaklaşılmaması, onu görenlerin güvenlik güçleriyle temas kurmaları istendi.

Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü Pieter-Jaap Aalbersberg, daha önce yaptığı açıklamada, Utrecht’in çeşitli noktalarında silah sesleri duyulduğunu belirtti, bu konuda detay vermedi.

Utrecht’te polis saldırı sonrası bir eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan olup olmadığı açıklanmadı.

‘KOLTUKLARDA OTURAN İNSANLARA NİŞAN ALIYOR GİBİYDİ’

Tramvaydaki saldırı ise araç yerel saatle 10.45’de tramvay 24 Ekim Meydanı’nda ilerlerken düzenlendi.

NRC gazetesine konuşan bir görgü tanığı, tramvayda bir erkeğin aniden ayağa kalktığını ve “büyük bir silahla” etrafa ateş etmeye başladığını söyledi. Görgü tanığı şunları anlattı:

“Tramvayın arkasındaydım. Koltuklarda oturan insanlara nişan alıyor gibiydi. Kondüktör hemen kapıyı açmadı. Yanımdaki iki genç pencereyi tekmeleyerek açtı. Ben de oradan dışarı kaçtım. Birçok kişi böyle kurtuldu.”

Utrecht polisi, “terör saldırısı” ihtimalinin değerlendirildiğini açıkladı.

Saldırgan bir araçla olay yerinden kaçtı.

Polis kentte saldırganı arıyor.

24 Ekim Meydanı’na, terörle mücadele şubesi birimlerinin yanı sıra ambulanslar ve üç helikopter gönderildi.

Polis halktan, meydan çevresindeki yolların açık tutulmasını istedi.

Utrecht’te önce bir süreliğine tramvay seferleri durduruldu, daha sonra ise bugün okullar tatil edildi ve camiler de güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Tehdit düzeyinin de en yüksek seviyeye yükseltildiği Utrecht’e zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi isteniyor.

HOLLANDA HÜKÜMETİ KRİZ MASASI OLUŞTURDU

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht’te endişe verici bir durum olduğunu söyledi. Hükümet, kriz masası oluşturdu.

Başkent Lahey’de Parlamento ve Başbakanlık binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kraliyet Özel Birlikleri, kentte otomatik silahlarla devriye geziyor.

Hollanda’da havaalanlarında da güvenlik önlemleri artırıldı.

Ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) lideri Geert Wilders, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Utrecht’ten korkunç bir haber” diyerek seçim kampanyasını durdurduğunu açıkladı.

Hollanda’da Perşembe günü eyalet seçimleri yapılacak.

UTRECHT: HOLLANDA’NIN KALBİ

Hollanda’nın dördüncü büyük kenti olan Utrecht, ülkenin tam ortasında yer alıyor. Kara ve demiryollarının kesişme noktası olan kent, “Hollanda’nın kalbi” olarak adlandırılıyor.

Amsterdam, Rotterdam ve Lahey’le birlikte endüstri ve kentleşmenin merkezi sayılan Ranstad bölgesinin parçası olan Utrecht, aynı zamanda kentle aynı adı taşıyan eyaletin de başkenti.

Önemli bir üniversite ve fuar kenti olan Utrecht aynı zamanda Katolik ve Protestan kiliselerinin Hollanda’daki yönetim merkezi.

Yaklaşık 350 bin kişilik nüfusa sahip olan kent, çevredeki endüstri alanları ve geniş iş olanakları nedeniyle bir dönem göçmenler için de çekim alanı oldu.

Utrecht nüfusunun yaklaşık üçte birini, göçmenlerden oluşuyor.

Batılı olmayan göçmenlerin başında Fas kökenliler geliyor. Göçmen nüfusun yüzde 24’ü Fas kökenli. Onları yüzde 12’lik oranla Türkiye kökenli göçmenler izliyor.

Hollanda’nın en büyük camilerinden biri olan Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı Ulu Camii de Utrecht’te bulunuyor.