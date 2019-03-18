Hollanda’nın Utrecht kentinde tramvayda silahlı saldırı: Yaralılar var

Hollanda’nın Utrecht kentinde bir saldırgan tramvayda yolculara ateş açtı.

Polis, saldırıda yaralananlar olduğunu açıkladı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği yönündeki haberler ise henüz polis tarafından doğrulanmadı.

Saldırının yerel saatle 10.45’de tramvay 24 Ekim Meydanı’nda ilerlerken düzenlendiği belirtildi.

NRC gazetesine konuşan bir görgü tanığı, tramvayda bir erkeğin aniden ayağa kalktığını ve “büyük bir silahla” etrafa ateş etmeye başladığını söyledi. Görgü tanığı şunları anlattı:

“Tramvayın arkasındaydım. Koltuklarda oturan insanlara nişan alıyor gibiydi. Kondüktör hemen kapıyı açmadı. Yanımdaki iki genç pencereyi tekmeleyerek açtı. Ben de oradan dışarı kaçtım. Birçok kişi böyle kurtuldu.”

Utrecht polisi, “terör saldırısı” ihtimalinin değerlendirildiğini açıkladı.

Saldırgan bir araçla olay yerinden kaçtı.

Polis kentte saldırganı arıyor.

24 Ekim Meydanı’na, terörle mücadele şubesi birimlerinin yanı sıra ambulanslar ve üç helikopter gönderildi.

Polis halktan, meydan çevresindeki yolların açık tutulmasını istedi.

Utrecht’te önce tramvay seferleri durduruldu, sonra okullar tatil edildi.

Tehdit düzeyi de en yüksek seviyeye yükseltildi.

Kentte Utrecht Tıp Merkezi, olay yerindeki güvenlik bölgesinde mağdurlara derhal müdahale edilmesi için özel bir sahra hastanesi kuracak.

HOLLANDA HÜKÜMETİ KRİZ MASASI OLUŞTURDU

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht’te endişe verici bir durum olduğunu söyledi.

Hükümet, kriz masası oluşturdu.

Başkent Lahey’de Parlamento ve Başbakanlık binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kraliyet Özel Birlikleri, kentte otomatik silahlarla devriye geziyor.