20 Yıllık Tecrübeli Pilot Kokpitte Uyurken Görüntülendi

Çin Havayolları'na ait yolcu uçağının pilotu, uçuş esnasında uyurken görüntülendi. Yardımcı pilot tarafından çekilen görüntüde, pilotun uyuduğu görülürken, havayolu şirketi yolcuların can güvenliğini tehlikeye attıkları için 2 pilota da ceza verdi.

7 saat önce
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Çin Havayolları’nın tecrübeli pilotu Weng Jiaqi, uçuş sırasında pilot kabininde uyurken görüntülendi. Yardımcı pilotun kaydettiği görüntüyü izleyen havayolu şirketi, uçuş güvenliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle iki pilotu da cezalandırdı. Pilotun uykulu hali, havayolu çalışanlarının uzun çalışma saatlerini protesto etmek için 7 günlük grev yapmalarını hatırlattı.

PİLOTLAR CEZA ALDI

Çin Havayolları’na ait yolcu uçağının pilotu Weng Jiaqi, uçuş sırasında uyurken görüntülenmesi ülkede çok konuşuldu. Yardımcı pilot tarafından çekilen görüntü sonrası havayolu şirketi inceleme başlattı. 20 yıllık pilotun bu şekilde bir harekette bulunmasını kabul etmeyen şirket, yolcuların güvenliğini tehlikeye atması gerekçesiyle 2 pilotu da cezalandırdı
Havayolu şirketi yaptığı açıklamada, yardımcı pilotun videoyu çekmek yerine pilotu uyarması gerektiğini savundu.

7 GÜNLÜK GREVİ ANIMSATTI

Aynı zamanda önemli bir pilot ve uçuş eğitmeni olarak yıllardır eğitim verdiği öğrenilen pilotun bu görüntüsü, havayolu çalışanlarının uzun çalışma saatlerini protesto ettiği 7 günlük grevi hatırlattı.

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