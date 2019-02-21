Almanya, Hitler için çalışan İngiliz ve Belçikalılara hâlâ emekli maaşı ödüyor Almanya'nın Nazi hükümetiyle iş birliği yapan kişilere 435 euro ile bin 275 euro arasında değişen miktarda emekli maaşı ödediği belirtildi

Almanya’nın, II. Dünya Savaşı’nda Nazi hükümeti ile işbirliği yapan onlarca Belçika ve İngiliz vatandaşına hâlâ emekli maaşı ödediği ortaya çıktı.

Belçika Parlamentosu’na sunulan bir belgeye göre, Almanya’dan hâlâ emekli maaşı alan kişilerin kimlikleri Belçika ve İngiliz makamları tarafından bilinmiyor. Maaş alan kişilerin kimliklerinin sadece Belçika ve İngiltere’de görev yapan Alman büyükelçilerinin bildiği belirtildi.

euronews’te yer alan habere göre, Almanya’dan 30 civarında Belçikalı maaş alırken İngiliz vatandaşların sayısı ise bilinmiyor. Belgeye göre emekli maaşı alan kişiler Almanya’nın Belçika’yı işgali sırasında Hitler’e bağlılık yemini etti ve SS’e hizmet vermek için imza attı. Bu kişilerin daha sonra Belçika mahkemelerinde suçlu bulunduğu da anlaşıldı.

Bu kişilerin aylık 435 euro ile bin 275 euro arasında değişen miktarda emekli maaşı aldığı belirtiliyor. Belgenin yazarına göre, Hitler’in emekli maaş ödenmesi için verdiği talimat 1945 Postdam Konferansı’nda iptal edilmeyen tek kararname özelliğini taşıyor.