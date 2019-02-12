AB ile Türkiye arasında 2016 yılında yapılan mülteci anlaşmasının detayları su yüzüne çıktı

BBC’nin “Avrupa’nın İçinde: 10 Yıllık Çalkantı” adlı belgeseli, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında 2016 yılında yapılan mülteci anlaşması ile ilgili süreçte yaşananları su yüzüne çıkardı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’ın, anlaşmaya yönelik planları “felaket” olarak nitelendirdiği, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ile gizli görüşmeler yapmasına çok sinirlendiği ortaya çıktı.

BBC’ye konuşan Tusk, Merkel ve Rutte’nin AB zirvesi öncesi Davutoğlu’yla görüşmeleri ile ilgili olarak, “Doğru olduğuna inanamadım. En yakın çalışma arkadaşlarımdı bunlar” dedi.

Tusk ayrıca anlaşma ile ilgili planları duyduğunda, “Bu bir facia olur” uyarısında bulunduğunu söyledi.

“Avrupa’nın İçinde: 10 Yıllık Çalkantı” adlı belgeselin 3. bölümü bu akşam BBC 2’de yayımlanacak.

Tartışmalı mülteciler anlaşmasının ana hatları 2016 yılında Brüksel’de yapılacak AB zirvesi öncesinde bir Pazar akşamı gayriresmi bir şekilde bir araya gelen Angela Merkel, Mark Rutte ve Ahmet Davutoğlu tarafından belirlenmişti.

Anlaşmayla Türkiye mali yardımların iki misline çıkarılması ve AB üyeliğinin yeniden değerlendirmeye alınması karşılığında mülteci akınını durdurma sözü veriyordu.

Belgesel için BBC’ye konuşan Mark Rutte, AB’nin göçmen kotaları konusundaki müzakereler tıkanınca, kaçak göç konusunu böylesi bir anlaşmayla kökünden çözmeyi kararlaştırdığını söyledi.

Ahmet Davutoğlu da, “Bunun kazan-kazan temelinde bir anlaşma olduğunu düşündüm” dedi.

Dönemin İtalya Başbakanı Matteo Renzi ise Türkiye’yle yapılan toplantıya Tusk’ı dahil etmemenin “bir hata olduğunu” söyledi.