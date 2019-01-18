Finlandiya’da rızasız cinsel ilişki tecavüz kapsamına alınacak Finlandiya hükümeti, rızasız cinsel ilişkinin tecavüz kapsamına alınması için yasalarda değişikliğe gideceğini açıkladı. Çocuklarla cinsel ilişki de tecavüz sayılacak.

Yasa önerisi Avrupa Birliği vatandaşlarının önemli bulduğu konularda Parlamento’ya teklif verebildiği bir düzenleme kapsamında sunuldu. Bu önerinin yer aldığı dilekçeyi 57 bin kişi imzaladı. Finlandiya Adalet Bakanlığı, yasal düzenlemeyi detaylandıracak bir çalışma grubu oluşturdu. Yasa tasarısının Nisan ayındaki seçimlerden sonra Parlamento’ya sunulması planlanıyor.

‘Sosyal medyadaki mesajlara göre hareket etmeyeceğiz’

Finlandiya’da geçen yıl 10 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmakla suçlanan bir kişinin yasaların izin vermemesi nedeniyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılması tepkilere yol açmıştı.

Sağcı milletvekilleri de, cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen göçmenlerin sınır dışı edilmesini sağlayacak bir düzenleme yapılmasını talep etmişlerdi. Finlandiya Adalet Bakanı Antti Hakkanen ise değişiklikleri aceleye getirmeyeceklerini ve sosyal medyadaki “hararetli” mesajlara göre karar vermeyeceklerini söyledi. Geçen yıl benzer bir yasa İsveç Parlamentosu’ndan geçmişti.