İran’da kargo uçağı düştü, 16 kişi yaşamını yitirdi

İran’ın başkenti Tahran’ın kuzeybatısındaki Kerec kentindeki Fetih Havalimanı’na zorunlu iniş yapmaya çalışan Boeing 707 tipi bir kargo uçağı düştü. Kazada 16 kişi hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Kırgızistan’ın Bişkek kentinden Kerec’teki Peyam Havalimanı’na gitmek üzere havalanan Boeing 707 tipi kargo uçağı, kentteki Fetih Havalimanı’na zorunlu iniş yaptığı sırada yerleşim yerine düştü. DHA, uçağın piste inişte alçalmaya geçtiği sırada kontrolden çıktığını belitti.

Kaza nedeniyle çevrede bulunan evlerde yangın çıktığı kaydedildi. Uçakta bulunan 16 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise sağ kurtulduğu aktarıldı. Havacılık Güvenlik Ağı (Aviation Safety Network – ASN), 2018’de 15 ölümcül uçak kazası meydana geldiğini ve bunlarda 556 kişinin yaşamını yitirdiğini aktarmıştı