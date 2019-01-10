Bitkisel hayattaki kadının doğum yapmasının ardından hastane çalışanlarına DNA testi

42 dakika önce
0 130 Bir dakikadan az

ABD’de 10 yıldır bitkisel hayatta bulunan 29 yaşındaki bir hastanın doğum yapması üzerine bakımevindeki erkek sağlık görevlilerinin DNA örnekleri incelenecek.

Arizona eyaletinde bulunan bakımevinde, boğulma tehlikesi atlatan ve bu olaydan sonra 10 yıldır bitkisel hayatta bulunan kadın hastanın doğum yapması ülkede büyük yankı uyandırdı.

Bir hemşire ailelerin bu kostümler ve fotoğraflar nedeniyle özellikle kendi hastanelerinde doğum yapmayı seçtiğini söyledi.

Phoenix bölgesindeki Hacienda bakimevinde meydana gelen tecavüz olayıyla ilgili başlatılan soruşturma derinleştirildi.

Bu kapsamda polis, bakımevinde çalışan erkek sağlık görevlilerinden DNA testi istedi.

Hacienda bakımevi, “Oldukça sarsıcı olayla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için polis ve tüm diğer birimlerle işbirliği yapmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Bakımevinin internet sitesindeki şikâyetler arasında Aralık 2013 tarihli bir yorum göze çarpıyor. Çalışanlardan birinin 4 hastayla ilgili cinsel içerikli yorumlar yaptığı bildirilirken, bu çalışanın yorumdan sonra işine son verildiği kaydedildi. Söz konusu görevliyle ilgili araştırma sürüyor.

Yaşanan olay hastaların güvenliği konusunu da gündeme getirdi. Hacienda bakımevi, ‘tıbbi olarak savunmasız’ hastalarla ilgili güvenlik önlemlerinin arttırıldığını duyurdu.

Hastane personeli, bitkisel hayattaki kadının hamile olduğunu doğum yapana kadar fark etmediklerini, doğan bebeğin ise hayatta ve sağlıklı olduğu belirtilmişti.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

1 gün önce
98

Trump’ın Meksika duvarının ne kadarı inşa edildi?

2 gün önce
466

Issız adadaki otel 65 bin dolar maaşla personel arıyor

2 gün önce
103

Suriye pazarlığında çekilme polemiği

3 gün önce
102

Bolton’ın Ankara ziyareti öncesi ABD ile Türkiye arasında gerginlik

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin