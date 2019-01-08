Rus uzmanlar 2018 yılında uzayda 700 yeni nesne keşfetti

Rusya Savunma Bakanlığı basın servisinin Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’nin uzay alanını kontrol araçları, 2018 yılında dünya yörüngesinde 700 yeni nesne keşfederken, 300 nesnenin de yörüngeden çıktığını tespit etti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Geçen yıl boyunca, uzay durumunu izleme merkezi uzmanları 700’den fazla uzay nesnesi keşfetti ve izlemeye aldı, 400’den fazla uzay aracının yörüngeye çıkışını kontrol etti, 300 uzay aracının balistik varlığının da sona ermesinin kontrolünü sağladı” denildi.

Açıklamada ayrıca, uzay durumunu izleme merkezi uzmanlarının, yabancı uzay sistemlerinin yörünge gruplarının kompozisyonunu ve durumunu kontrol etmeye ve Rus uydularının diğer uzay araçlarıyla tehlikeli yakınlaşmasını önlemek için özel dikkat gösterdikleri belirtildi.

NASA’ya göre, Dünya yörüngesinde dünyadan görülebilen yaklaşık 19 bin yapay nesne var.

Rus Uzay İzleme Sistemi’nin kataloğunda 13 bin yapay cisim mevcut: Düşük dünya yörüngesinde 20 cm’den büyük 7 bin (160 ila 2 bin kilometre) ve yüksek yörüngede 20-40 santimetre büyüklüğünde 6 bin (2 bin ila 50 bin kilometre arasında) nesne.