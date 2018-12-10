Kaslarıyla ünlü kanguru Roger hayatını kaybetti

5 saat önce
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İnternette kaslarıyla üne kavuşan Avustralyalı kanguru Roger’ın 12 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

The Kangaroo Sanctuary Alice Springs isimli barınakta bakıcı olan Chris Barnes, 89 kilo ve 2 metre uzunluğundaki Roger’ın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Roger’ı 2006’da yol kenarında ölen annesinin yanında beklerken bulunan Barnes, BBC’ye yaptığı açıklamada ‘Güzel oğlumuzu kaybettik’ dedi.

Barnes, yayınladığı videoda Kanguru Roger’ın 2015’de internette yayınlanan videolarla ünlü olduğunu söyledi ve dünyanın dört bir yanından taziye mesajları aldıklarını belirtti.

Kanguruların en fazla 14 yıl yaşadığına değinen Barnes, Roger’ın uzun süredir eklem iltihamı tedavisi gördüğünü söyledi ve “O her zaman bizimle olacak” dedi.

Roger, Avustralya’daki barınağa gelen ziyaretçilere gösteri yapıyor ve kickboks yetenekleriyle onların ilgisini çekiyordu.

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