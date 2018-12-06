Sarı Yelekliler protestoları: Fransa’da gösterilere yol açan benzine zam tasarısı iptal edildi

Fransa’da 3 haftadır devam eden ve Sarı Yelekliler olarak adlandırılan protesto dalgasına neden olan benzin zamları ile ilgili Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti artışı iptal ettiğini duyurdu ve diyalog çağrısı yaptı.

Salı günü zamların altı ay erteleneceğini söyleyen Başbakan Edouard Philippe, Çarşamba günü zammın iptal edildiği açıklamasını yaptı.

Aynı zamanda hükümetin elektrik fiyatlarına dair vergilerde de indirime gitmeyi düşündüğü aktarılıyor.

Akaryakıt fiyatları nedeniyle başlayan ve daha kapsamlı bir tepki hareketine dönüşen Sarı Yelekliler protestolarıyla ilişkili 4 can kaybı yaşanmıştı.

Başbakan Philippe, parlamentonun alt kanadına hitaben yaptığı konuşmada, “Hükümet diyaloğa açıktır ve bu niyetini, vergi artışını 2019 bütçesinden çıkararak göstermektedir.” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iklim değişikliği ile mücadele ve bütçe açığının azaltılması için bu adımın gerekli olduğunu savunuyordu.

Bu adıma karşın Sarı Yelekliler grubu unsurları, Cumartesi günü için yeni protesto çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise “sorumlu göstericilerden” yapılan Paris çağrısına uymamalarını istedi.

Reuters’a konuşan iki kaynak, protestolar nedeniyle hükümetin elektrik fiyatlarındaki vergileri de düşürmeyi düşündüklerini söyledi.

Genel Emek Konfederasyonu (CGT) ise enerji sektöründe çalışan üyelerine, Sarı Yelekliler protestolarına destek olmak için 13 Aralık’tan itibaren 48 saatlik greve gitme çağrısı yaptı.

Konfederasyon, Macron’un uzun dönemli enerji planlarının işten çıkarmalara yol açacağını ve Fransa’nın enerji açısından komşu ülkelere bağımlılığını artıracağı uyarısı yaptı.

Konfederasyon böylece daha önce yaptığı 24 saatlik grev çağrısını uzattığını duyurdu.

Hükümet, devlet kontrolündeki elektrik dağıtım şirketi EDF’nin bu kış enerji fiyatlarına zam yapmayacağını da açıkladı, ancak şirketin rakipleri bu kararı yargıya taşıyacaklarını duyurdu.

MAÇ İPTAL

Ülkede hane halkı enerji fiyatları bağımsız bir düzenleme kurumu olan CRE tarafından üretim, taşıma ve dağıtım masrafları hesaplanarak belirleniyor.

Öte yandan, ülkenin en büyük futbol kulüplerinden St Etienne ve Olympique de Marseille’in hafta sonu oynanacak maçı, hafta sonu yapılacak gösterilerde şiddet eylemlerinin yaşanmasından endişe edilmesi nedeniyle iptal edildi.

Fransa 1. Ligi, Perşembe günü yaptığı açıklamada maçın polisin talebi sonucu iptal olduğunu açıkladı.

MACRON’A DESTEK YÜZDE 23’LERE DÜŞTÜ

Ülke geneline yayılan ve Macron hükümetine tepki hareketine dönüşen protesto dalgasına Fransız çiftçi sendikası da katılıyor.

Sendika, üyelerinin gelecek hafta her gün gösteri yapacağını duyurdu.

Ülke genelinde yapılan kamuoyu araştırmalarında, halkın yüzde 72 oranında protestolara destek verdiğini ortaya koyuyor.

Halk bazında desteği yüzde 23 oranına düşen Macron ise Pazar günü Arjantin’deki G20 zirvesinden dönüşünden bu yana konu ile ilgili açıklama yapmış değil.

Sarı Yelekliler hareketi, Fransız sürücüler tarafından yoğun bir şekilde kullanılan ve diğer yakıt türlerine göre daha az vergi alınan dizel yakıttaki vergi artışına karşı başladı.

Hareket, eylemciler Fransız yasalarına göre tüm araçlarda taşınması gereken fosforlu yelekleri giydikleri için Sarı Yelekliler adını almıştı.