2018’in en güçlü 100 kadını arasında bir Türk var Forbes dergisinin 2018 yılı "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını Listesi" açıklandı.

LİSTENİN İLK 10’U

Listenin ilk 10’unda, Merkel, May ve Lagarde’dan sonra General Motors‘un Yönetim Kurulu Başkanı Mary Barra, yatırım şirketi Fidelity’nin Üst Yöneticisi Abigail Johnson, Bill & Melinda Gates Vakfı’nın Kurucusu ve Başkan Yardımcısı Melinda Gates, YouTube’un Üst Yöneticisi Susan Wojcicki, Santander Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Ana Patricia Botin, Lockheed Martin‘in Yönetim Kurulu Başkanı Marillyn Hewson ve IBM’in Üst Yöneticisi Ginni Rometty bulunuyor.

BU SENE 20 YENİ İSİM LİSTEYE GİRDİ

Siyaset, iş ve sanat dünyasından çok sayıda kadının yer aldığı listeye bu sene 20 yeni isim girdi. Forbes dergisinin 2004 yılından bu yana hazırladığı listede yer alan kadınlar, medyada görünürlük, siyaset ve ekonomiyi yönlendirme gibi kriterlerin göz önüne alınması sonucunda belirleniyor. (HABERLER.COM)