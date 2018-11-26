Ünlü et ustası: 30 yıl içinde hepimiz vegan olacağız

14 dakika önce
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Açık ateşte ve ‘ilkel yöntemlerle’ et pişirmesiyle tanınan Arjantinli ünlü şef Francis Mallman, 30 yıl içerisinde herkesin vegan olacağını iddia etti.

Mesleki kariyerini ‘et pişirme’ üzerine kuran ünlü şef, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bence, 30 yıl içerisinde hiç et yememeye başlayacağız. Sessiz ve saygılı bir akım olan Veganizm, gençler arasında yayılmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘ONLARDAN ÖĞRENELİM’

Açıklamalarının et pişirmeye son vereceği anlamına gelmediğini de açıklayan Mallman ayrıca, günümüzde vegan ve vejetaryanların ‘çok saygılı’ olduklarını belirterek “80’lerde ve 90’larda hayvan hakları savunucuları çok saldırgandı, ancak yeni nesil veganlar çok saygılı. Bizim de onları tebrik etme ve onlardan öğrenme zamanımız geldi” dedi.

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