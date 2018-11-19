Almanya’dan 18 Suudi Arabistan vatandaşına seyahat yasağı

Almanya, adları Cemal Kaşıkçı cinayetine karışan 18 Suudi Arabistan vatandaşına seyahat yasağı koydu. Bu kişilerin Schengen Bölgesi’ne girişlerinin de yasaklandığı duyuruldu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kararın İngiltere ve Fransa ile eşgüdümlü olarak alındığını söyledi.

Almanya yasalarında yer alan mahremiyet ilkesi uyarınca, ülkeye girişleri yasaklanan kişilerin isimleri açıklanmayacak.

18 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Suudi Arabistan’da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak 18 kişi tutuklanmıştı.

Seyahat yasağı konanların bu kişiler olup olmadığı henüz netleşmedi.

Almanya geçen ay Suudi Arabistan’a silah satışını durdurmuş ve diğer AB üyelerine de aynı yönde davranmaları çağrısı yapmıştı.

İngiltere ve Fransa ise Suudi Arabistan’a silah satışını sürdürüyor.

KRAL SELMAN, SUUDİ YARGISINA TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası uluslararası baskılarla karşı karşıya kalan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz bugün ülkesindeki Danışma Meclisi’nde bir konuşma yaptı.

Konuşmasında tüm iç ve dış politika konularına değinen Kral Selman bin Abdulaziz, Kaşıkçı cinayetine ise doğrudan değinmedi.

Kral Selman bin Abdulaziz sadece Suudi Arabistan yargısına ve başsavcılığını adalete hizmetlerinden dolayı tebrik etti.

ABD’de ise bazı Kongresi üyeleri Başkan Donald Trump’a, Suudi Arabistan’ı kınama çağrısını yineledi.

Amerikan medyasında, CIA’in Kaşıkçı cinayetinde nihai sorumluluğun Veliaht Prens Muhammed bin Selman’da olduğuna kanaat getirdiği yönünde haberler yer almış, ABD Dışişleri Bakanlığı bu haberleri yalanlamıştı.