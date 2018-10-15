Doların tahtı kripto parayla sallanacak

1944’te başlayan dolar devrimine karşı sanal bir devrim geliyor.

29 dakika önce
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1944’te başlayan dolar devrimine karşı sanal bir devrim geliyor. Doların hegemonyasını kıracak sanal para üretip ticarette kullanmak için 5 ila 10 yıl arasında bir süre biçiliyor

Bundan 74 yıl önce ABD’nin küçük bir kasabası olan Bretton Woods’ta bir araya gelen 730 delegenin yarattığı ‘dolara dayalı sistem’ ve para standardının sancıları iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Ülkelere karşı tehdit oluşturup para politikalarını sarsar duruma gelen dolarizasyona karşı birçok ülke hamle yapıyor. RusyaÇinTürkiyeİran ve Venezüella’nın başını çektiği bu ülkeler, kendi bünyelerinde dolar rezervlerini ve dolara olan ihtiyacı azaltma önlemleri alırken bir yandan da aralarındaki ticareti yerel para birimi üzerinden yapma konusunda ortak çalışıyor. 1944’teki dolar devrimine karşı yeni devrim ve daha da hızlısı blockchain temelli sanal (kripto) paralardan geliyor.

HAMMADDE İLE BAŞLAYACAK

Konu hakkında SABAH’ın sorularını yanıtlayan uzmanlar da kripto paraların gelişiminin çok hızlı olduğunu ve Türkiye gibi ülkeler için de büyük fırsatlar barındırdığını belirtiyor. Dünyada blockchain temelli en büyük ekosistemi yaratan İsviçre‘de Zug Bölgesi Kripto Para Vadisi’nin başındaki isim Oliver T. Bussmann artık ülkelerin ortak yaratacakları para birimleriyle ticaret yapacağı bir dünyaya doğru ilerlendiğini belirtiyor. Bussmann, “Bu tür yapılanmalar için çok kısa bir süre olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde ticaret kripto paralarla yapılacak. 3-5 içinde bunu önce hammadde ticaretinde göreceğiz. Ardından da ülkeler arasında buna benzer yapılanmalar olacak. Bu sadece an meselesi” dedi. Bussmann, “Burada önemli olan hangi ülke veya ülkelerin regülasyon konusunda ilk adımı atacağı ve ekonomisini buna göre düzenleyeceği” şeklinde konuştu. (SABAH.COM)

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