Cemal Kaşıkçı ile ilgili 3 ülkeden ortak açıklama

 Almanya, Fransa ve İngiltere'den kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya dair açıklama yapıldı.

3 saat önce
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Almanya, Fransa ve İngiltere’den kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya dair açıklama yapıldı. Açıklamada olay aydınlığa kavuşturulmalıdır ifadesine yer verilirken, “Türkiye ve Suudi Arabistan’ın ortak çabalarını destekliyoruz, Suudi Arabistan’ın detaylı yanıtlar sunmasını bekliyoruz” denildi.

Almanya, Fransa ve İngiltere’den kayıp gazeteci Kaşıkçı açıklaması geldi. Yapılan ortak açıklamada olayın aydınlığa kavuşturulması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, “Gerçeğin ortaya çıkarılması için güvenilir bir soruşturma yürütülmelidir. Türkiye ve Suudi Arabistan’ın ortak çabalarını destekliyoruz, Suudi Arabistan’ın detaylı yanıtlar sunmasını bekliyoruz” ifadesi kullanıldı. (MYNET.COM)

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